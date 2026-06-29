Почетный караул и кортеж: как встречали Лукашенко в Пекине

Как видно на видео, белорусский лидер передвигается по Пекину на правительственном лимузине марки Hongqi в сопровождении эскорта. По данным из открытых источников, флагманские бронированные лимузины этой марки созданы специально для высшего руководства страны. Характеристики эксклюзивной модели засекречены.