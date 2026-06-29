Почетный караул и кортеж: как встречали Лукашенко в Пекине

Нынешний визит президента Беларуси в Китай — уже 17-й по счету, сообщает «Пул Первого». Telegram-канал опубликовал кадры торжественной встречи Александра Лукашенко в аэропорту Пекина, куда прибыл белорусский борт № 1.
Белорусского лидера приветствовала рота почетного караула, в честь его прибытия от трапа самолета к автомобильному кортежу была раскатана красная дорожка, президента Беларуси приветствовал у трапа министр образования КНР Хуай Цзиньпэн.
Далее кортеж автомобилей направился из аэропорта в резиденцию Дяоюйтай, где состоялась встреча белорусского гостя с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как видно на видео, белорусский лидер передвигается по Пекину на правительственном лимузине марки Hongqi в сопровождении эскорта. По данным из открытых источников, флагманские бронированные лимузины этой марки созданы специально для высшего руководства страны. Характеристики эксклюзивной модели засекречены.