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Почетный караул и кортеж: как встречали Лукашенко в Пекине

Президент Беларуси прибыл в Китай в рамках масштабного турне по странам Восточной и Юго-Восточной Азии, смотрите на видео, как встречали Александра Лукашенко в аэропорту Пекина.

Источник: Sputnik.by

Нынешний визит президента Беларуси в Китай — уже 17-й по счету, сообщает «Пул Первого». Telegram-канал опубликовал кадры торжественной встречи Александра Лукашенко в аэропорту Пекина, куда прибыл белорусский борт № 1.

Белорусского лидера приветствовала рота почетного караула, в честь его прибытия от трапа самолета к автомобильному кортежу была раскатана красная дорожка, президента Беларуси приветствовал у трапа министр образования КНР Хуай Цзиньпэн.

Далее кортеж автомобилей направился из аэропорта в резиденцию Дяоюйтай, где состоялась встреча белорусского гостя с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как видно на видео, белорусский лидер передвигается по Пекину на правительственном лимузине марки Hongqi в сопровождении эскорта. По данным из открытых источников, флагманские бронированные лимузины этой марки созданы специально для высшего руководства страны. Характеристики эксклюзивной модели засекречены.

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