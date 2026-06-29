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ПВО ночью сбила 209 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 209 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: "Российская газета"

Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 209 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты в период с 20.00 воскресенья до 7.00 понедельника по московскому времени.

Так, российские военные ночью перехватили БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Тверской областями.

Кроме того, ПВО уничтожила дроны над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Наконец, БПЛА были сбиты над Московском регионом.

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