ПВО ночью сбила 209 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 209 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты в период с 20.00 воскресенья до 7.00 понедельника по московскому времени.
Так, российские военные ночью перехватили БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Тверской областями.
Кроме того, ПВО уничтожила дроны над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Наконец, БПЛА были сбиты над Московском регионом.