Как сообщает Euractiv, латвийский премьер выступил против проведения мирных переговоров с Москвой, отметив, что, по его мнению, подходящее время для этого еще не наступило.
«Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу», — приводит его слова Euractiv.
Ранее, 12 июня, на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО и не намерена совершать нападение на страны альянса.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом, как отмечается, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.