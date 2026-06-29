Главные новости к утру 29 июня 2026 года

Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже «никто не ставил никаких подписей», но украинское урегулирование обсуждалось. Говоря об инициативах по переговорам по Украине, он уточнил, что РФ предлагала ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий с обеих сторон. Путин также отметил, что удары ВСУ по энергетике России создают проблемы, но не влияют на положение на фронте, а для стабилизации ситуации с топливом на внутреннем рынке принимаются меры.