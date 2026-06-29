Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 июня 2026.
Путин рассказал об Анкоридже, переговорах, дефиците топлива
Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже «никто не ставил никаких подписей», но украинское урегулирование обсуждалось. Говоря об инициативах по переговорам по Украине, он уточнил, что РФ предлагала ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий с обеих сторон. Путин также отметил, что удары ВСУ по энергетике России создают проблемы, но не влияют на положение на фронте, а для стабилизации ситуации с топливом на внутреннем рынке принимаются меры.
США и Иран продолжат переговоры по всем пунктам мирного меморандума
Вашингтон и Тегеран договорились прекратить удары и проведут встречу во вторник, 30 июня, в Дохе, писал Axios. Темой станет ситуация вокруг Ормузского пролива. США и Иран продолжат технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании, сообщили Reuters и The Hill со ссылкой на американского чиновника.
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Лукашенко находится в Китае с рабочим визитом. В КНР политик отправился после поездки в Россию, где провел переговоры в закрытом формате с Владимиром Путиным.
Стали известны планы ЕС по расширению конфликта вблизи Калининграда
Запад, по мнению политического обозревателя Хоакина Флореса, продолжит скрыто формировать угрозы безопасности России на территории Калининградской области и Белоруссии. Он уточнил, что Евросоюз не способен вести активные боевые действия против Москвы, поэтому будет расширять конфликт через систематические провокации у российских границ.
Шесть гибридных боевых кораблей поступят на вооружение ВМС Британии
Королевский военно-морской флот Великобритании получит не менее шести боевых кораблей гибридного типа, оснащенных возможностью запуска беспилотных летательных аппаратов. Поставка данных судов вооруженным силам запланирована на начало следующего десятилетия. Официальное объявление о данных планах ожидается на предстоящей неделе.