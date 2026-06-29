Путин заявил о прорыве трехрядной линии обороны ВСУ под Добропольем

До этого, в апреле, о наступлениях по всем направлениям заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Тогда же он привел данные, согласно которым с начала 2026 года Вооруженные силы России взяли под контроль более 1,7 тыс. кв. км территории и 80 населенных пунктов. Впоследствии Минобороны отчитывалось о занятии новых территорий.