Путин заявил о прорыве трехрядной линии обороны ВСУ под Добропольем

Российские войска на добропольском направлении прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, считавшуюся ранее «неприступной», заявил президент России Владимир Путин в интервью ИС «Вести».
«На добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений, зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье», — сказал он.
Путин также заявил, что к северу от Доброполья у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей и украинские военные «в спешке» создают локальные опорные пункты.
Президент добавил, что расстояние от Доброполья до государственной границы составляет 35 км.
Доброполье расположен в Покровском районе, в 90 км от Донецка. В июле 2025 года украинские власти объявили о начале обязательной эвакуации из Доброполья. В декабре того же года Путину доложили о взятии Покровска (Красноармейска).
Несколькими днями ранее, 24 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о продвижении российских военных по всему фронту, а также о грядущих «необратимых процессах для киевского режима».
До этого, в апреле, о наступлениях по всем направлениям заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Тогда же он привел данные, согласно которым с начала 2026 года Вооруженные силы России взяли под контроль более 1,7 тыс. кв. км территории и 80 населенных пунктов. Впоследствии Минобороны отчитывалось о занятии новых территорий.
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