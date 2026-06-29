Военэксперт раскрыл масштабные потери ВСУ за неделю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 10 тыс. своих боевиков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, проведя анализ данных Минобороны РФ.
«Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 10 075 украинских боевиков и наемников — на 550 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается шестую неделю подряд», — написал он в своих социальных сетях.
По словам Марочко, существенный урон противнику был нанесен подразделениями российской группировки войск «Восток», ведущими боевые действия на территории Днепропетровской и Запорожской областей.
ВСУ за неделю также лишились более 4,5 тыс. беспилотников, почти 500 различных боевых машин, 77 орудий полевой артиллерии, 5 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 38 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, добавил эксперт.
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