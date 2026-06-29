Военэксперт раскрыл масштабные потери ВСУ за неделю

«Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 10 075 украинских боевиков и наемников — на 550 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается шестую неделю подряд», — написал он в своих социальных сетях.