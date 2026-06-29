Путин назвал задачи военных по Донбассу и Сумам

Цель российских военных на сумском и волчанском направлениях — создание зоны безопасности вдоль российских границ, заявил президент Владимир Путин.
«Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», — сказал он.
По его словам, до города Сумы российским войскам осталось «где-то 10,5 километра», на этом направлении они «действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами».
Путин заверил, что у России нет «каких-то политических планов» в отношении этого региона. «Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», — заявил президент.
Он упомянул также Красный Лиман, отметив, что «это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза узловых сортировочных железнодорожных станций, важнейший в ДНР логистический центр». «Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч», — сказал Путин.
Весной прошлого года Путин заявлял, что принято решение о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной. Это делается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, которые граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины, пояснял он.
Летом Путин на вопрос, какая глубина у зоны безопасности, отвечал: «Где-то от 10 до 12 километров, где-то там 8, 10, 12 километров». Тогда же он не исключал, что российские военные «заберут» Сумы.
Весной этого года президент говорил, что зона безопасности в приграничных регионах «постепенно создается». «Мы будем так действовать и дальше, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», —пояснял президент.
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