Путин считает, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Беларуси

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину сказал, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Беларуси.
Владимир Путин напомнил про переговоры с Украиной, которые были начаты с Беларуси в 2022. После этого, уточнил он, по предложению украинской стороны, их было решено перенести в Стамбул.
В Минске, подчеркнул президент России, в 2015 году были заключены соглашения, связанные с урегулированием взаимоотношений между Киевом и Донецком. Путин допустил проведение очередных переговоров по Украине в Беларуси:
— Беларусь всегда предоставляла нам свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что, если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать белорусские возможности.
Также Путин отметил:
— Знаю позицию Александра Григорьевича (президент Беларуси Александр Лукашенко. — Ред.), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами, — заявил президент Российской Федерации.
Ранее Владимир Путин рассказал, о чем говорил с Александром Лукашенко на Валдае.
Тем временем Лукашенко озвучил детали встречи с представителями Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».
Кроме того, глава республики предупредил, что будет с украинским конфликтом, если втянуть Минск.