В ЕС задумались о деньгах для Украины на бои после 2027 года

«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке. Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего €90 млрд, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов [ЕС] и других доноров. Она должна составить около €30−45 млрд», — сказал Товери.