В ЕС задумались о деньгах для Украины на бои после 2027 года

Европейский союз обсуждает выделение нового кредита Украине на случай, если военный конфликт продолжится после 2027 года, объем средств может составить от €30 млрд до €45 млрд. Об этом «Известиям» заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.
«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке. Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего €90 млрд, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов [ЕС] и других доноров. Она должна составить около €30−45 млрд», — сказал Товери.
В апреле 2026-го ЕС одобрил Киеву кредит на сумму €90 млрд на 2026−2027 годы. Первый транш по кредиту составил €3,2 млрд, Украина получила деньги в конце июня.
Как писала украинская газета «Европейская правда» (ЕП), €30 млрд из кредита ЕС пойдет на бюджетную помощь, а €60 млрд — на оборонные расходы, что в сумме закроет две трети потребностей Украины на два года. При этом военные деньги Киев получит без дополнительных условий, а бюджетное финансирование лишь в обмен на реформы.
Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.
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