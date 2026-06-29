Аварийные отключения света затронули «значительную» часть Запорожья

Запорожская область неоднократно сталкивалась с перебоями с электроснабжением. Так, тремя днями ранее, 26 июня, из-за аварийных отключений большая часть региона осталась без света. Тогда же о проблемах с электричеством сообщили власти Херсонской области — полностью или частично были обесточены все округа региона.