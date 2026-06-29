Аварийные отключения света затронули «значительную» часть Запорожья

Аварийные отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Он заверил, что критически важные объекты продолжают работать.
Причины отключений устанавливаются, специалисты тем временем проводят работы по стабилизации электроснабжения, однако, как вскоре отметил Балицкий, они осложнены высокими рисками атак.
Об ударах по энергосистеме Запорожской области, а также о повреждении объектов энергетики губернатор заявил вскоре после сообщения об отключениях.
«Идет оценка повреждений. Работы по восстановлению в ночное время затруднены в связи с высокими рисками атак и начнутся сразу после стабилизации обстановки», — добавил он.
Балицкий предупредил о сохраняющейся высокой активности беспилотников над Запорожской областью и работе систем ПВО.
Запорожская область неоднократно сталкивалась с перебоями с электроснабжением. Так, тремя днями ранее, 26 июня, из-за аварийных отключений большая часть региона осталась без света. Тогда же о проблемах с электричеством сообщили власти Херсонской области — полностью или частично были обесточены все округа региона.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал причиной отключений технологическое нарушение в энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.
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