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Владимир Путин объявил благодарность жительнице Свердловской области

Свердловчанка Елена Харитонова удостоена благодарности президента РФ.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Президент России Владимир Путин объявил благодарность жительнице Свердловской области Елене Харитоновой, которая является помощником начальника регионального военного комиссариата. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

— За активную общественную деятельность благодарность Президента РФ объявлена члену Совета Свердловского регионального отделения Межрегиональной общественной организации "Союз десантников Харитоновой Елене Павловне, — рассказали в Департаменте.

Соответствующее распоряжение было подписано 26 июня 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Напомним, что ранее Владимир Путин отметил четырех выдающихся свердловчан государственными наградами.