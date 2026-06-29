NYT: на сделках США и Казахстана заработали сыновья Трампа

Как выяснила газета, финансовый интерес в проекте получили члены семей политиков. Через несколько недель после переговоров инвесторы компании Dominari Securities, которая базируется в Trump Tower и частично принадлежит Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, выкупили 20-процентную долю в корпоративной структуре, связанной с казахстанским проектом. Почти одновременно с этим инвесткомпания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Лютника и управляемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом, помогла одному из ведущих инвесторов сделки привлечь $210 млн нового капитала, заработав на этом миллионы долларов в виде комиссионных.