Латвия и Украина построят производство дронов у границы с Россией

«Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить потенциал противодроновой обороны Латвии. Подписывая договор о сотрудничестве, мы сошлись во мнении, что силы обороны обеих стран будут тесно взаимодействовать при выполнении соглашения, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволяет нам быть гораздо более эффективными в укреплении обороны своего государства», — считает Кулбергс.