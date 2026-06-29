Латвия и Украина построят производство дронов у границы с Россией

Латвия и Украина намерены построить совместное предприятие по производству беспилотников у границы республики, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс после внеочередного заседания правительства в Латгалии — регионе, граничащем с Россией и Белоруссией, сообщает Delfi.
По его словам, в июле или августе на границе будет развернута система защиты от дронов и не придется задействовать авиацию для реагирования на каждую угрозу, исходящую от них.
Министр обороны Райвис Мелнис посетил один из пунктов противовоздушной обороны вблизи границы, на котором развернуты системы перехвата беспилотников латвийского производства. Такие пункты планируется разместить по всей протяженности границ с Россией и Белоруссией.
В начале июня премьер Латвии и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Таллине соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны на десять лет. Оно предполагает, что Рига будет перенимать украинский опыт защиты воздушного пространства от атак БПЛА.
«Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить потенциал противодроновой обороны Латвии. Подписывая договор о сотрудничестве, мы сошлись во мнении, что силы обороны обеих стран будут тесно взаимодействовать при выполнении соглашения, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволяет нам быть гораздо более эффективными в укреплении обороны своего государства», — считает Кулбергс.
Украина также обязуется содействовать экспорту для нужд латвийской армии. Delfi уточняет, что Рига в течение первых двух лет намерена выделять в рамках соглашения не менее 5% оборонного бюджета 2027 года, что составляет €110 млн.
В соглашении подчеркивается, что стороны будут укреплять свою безопасность посредством обмена технологиями, опытом и знаниями, особенно в области противовоздушной и противоракетной обороны, включая боевые беспилотники, морские дроны и дроны-перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы и др. Кроме того, они будут изучать возможности размещения своих сил на территории друг друга, когда «это будет практически осуществимо».
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что западные страны «пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать», так как понимают, что последует ответный удар.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».