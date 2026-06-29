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Кандидат в премьеры Британии Бёрнем пообещает расширить права регионов

Единственный на данный момент кандидат на должность премьер-министра Великобритании Энди Бёрнем пообещает провести масштабное расширение прав и полномочий регионов в Англии во время выступления 29 июня. Об этом сообщает Bloomberg.

Единственный на данный момент кандидат на должность премьер-министра Великобритании Энди Бёрнем пообещает провести масштабное расширение прав и полномочий регионов в Англии во время выступления 29 июня. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, бывший мэр Большого Манчестера намерен представить подробный план восстановления экономики страны. Господин Бёрнем предлагает передать регионам ключевые полномочия по принятию решений, реформировать систему государственных закупок для поддержки британских предприятий, а также создать специальную структуру «Даунинг-стрит, 10 Север» для контроля над повышением уровня жизни вне Лондона.

Особое внимание в программе уделено борьбе с безработицей среди молодежи и развитию системы производственных практик вместо ориентации на высшее образование.

Ранее, 22 июня, действующий премьер-министр Кир Стармер из-за давления внутри партии объявил, что покинет свой пост. Выборы нового лидера правящей Лейбористской партии должны пройти в июле. Поскольку Уэс Стритинг и другие возможные кандидаты отказались от борьбы и поддержали Бёрнема, тот остался единственным претендентом на пост и может возглавить правительство уже к 17 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Король Севера идет на Лондон».

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