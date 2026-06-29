Путин рассказал о вылазках украинских ДРГ в российской военной форме

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) используют российскую военную форму для проникновения на территории, находящиеся под контролем Москвы. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил президент России Владимир Путин.
«Иногда ДРГ просачиваются — кстати говоря, в том числе и в нашей форме военной — просачиваются на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий», — сказал он.
Российские власти неоднократно отчитывались о пресечении деятельности ДРГ.
Так, в августе 2025 года ФСБ сообщила о разгроме диверсионно-разведывательной группы в Брянской области: трое диверсантов были убиты, еще трое задержаны. По данным спецслужбы, группа входила в состав 3-го полка Сил специальных операций Украины и готовила диверсии на транспортной инфраструктуре.
В сентябре того же года Минобороны заявило об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся высадиться в островной зоне Днепра. Российские военные, по утверждению ведомства, потопили моторную лодку, на которой находились диверсанты.
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