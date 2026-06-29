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Иран подтвердил готовность к диалогу с государствами Залива

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с заявлением о готовности Тегерана к диалогу с государствами Персидского залива. Речь идет о создании новой системы безопасности в регионе, которая будет работать без участия внешних сил. Об этом сообщает Press TV.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как передает телеканал, Аракчи подтвердил намерение Ирана обсуждать с прибрежными странами формирование коллективного механизма безопасности. Этот механизм, по его словам, должен быть самостоятельным, строиться на консенсусе и исключать иностранное военное вмешательство.

Свое заявление министр сделал в Багдаде. В воскресенье он провел там переговоры с президентом Ирака Низаром Амеди, спикером парламента Хайбатом аль-Хальбуси и советником по национальной безопасности Касимом аль-Араджи.

В ходе общения с политиками Аракчи, как отмечается в публикации, «призвал к новому подходу к региональной безопасности». В основе этого подхода лежат «сотрудничество и взаимное доверие».

Отдельно глава иранского внешнеполитического ведомства затронул тему Ормузского пролива. Он напомнил, что Тегеран действует в рамках своих обязательств и меморандума о взаимопонимании с США. В связи с этим Иран «примет необходимые меры и продолжит сотрудничество с Оманом как с соседним прибрежным государством, а также диалог с другими странами региона», уточняет телеканал.

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