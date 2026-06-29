Иран подтвердил готовность к диалогу с государствами Залива

Свое заявление министр сделал в Багдаде. В воскресенье он провел там переговоры с президентом Ирака Низаром Амеди, спикером парламента Хайбатом аль-Хальбуси и советником по национальной безопасности Касимом аль-Араджи.
В ходе общения с политиками Аракчи, как отмечается в публикации, «призвал к новому подходу к региональной безопасности». В основе этого подхода лежат «сотрудничество и взаимное доверие».
Отдельно глава иранского внешнеполитического ведомства затронул тему Ормузского пролива. Он напомнил, что Тегеран действует в рамках своих обязательств и меморандума о взаимопонимании с США. В связи с этим Иран «примет необходимые меры и продолжит сотрудничество с Оманом как с соседним прибрежным государством, а также диалог с другими странами региона», уточняет телеканал.