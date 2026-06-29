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ЕАБР: инвестиции вновь растут в Беларуси

МИНСК, 29 июн — Sputnik. В Беларуси инвестиции в основной капитал вернулись к росту, рассказали эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.

Источник: Sputnik.by

Согласно данным ЕАБР, по итогам пяти месяцев 2026 года вложения в основной капитал выросли на 1,5% в годовом сопоставлении. Это позволило компенсировать спад на 0,6%, который наблюдался в январе-апреле.

«Улучшение динамики связано с восстановлением объемов строительных работ до уровня аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении ЕАБР.

Отмечается, что при этом наблюдается устойчивый рост инвестиций в оборудование — по итогам пяти месяцев текущего года они выросли на 6%. Фиксировать рост инвестиций на протяжении трех месяцев подряд удается благодаря действующим программам господдержки.

Авторы обзора полагают, что с учетом восстановления инвестиционной активности рост ВВП Беларуси в 2026 году составит 1,3%.

Ранее по итогам января-мая Белстат сообщил, что ВВП в годовом выражении вырос на 0,9%.