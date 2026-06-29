КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Спасать киевский режим в планы России не входит, ВСУ хотят ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы перебросить силы».
Заявил Владимир Путин.
Другие заявления Президента: в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Российским войскам осталось до Славянска 8−9 км, наступление идет успешно на 15 участках. Армия России прорвала трехуровневую линию обороны в зоне группировки «Центр». Так же армия России подошла к населенному пункту Доброполье, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. 96% Константиновки в руках российских войск. Российские войска будут делать все для достижения всех целей СВО.
Переговорные контакты по Украине есть, в том числе есть и новые предложения. В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. «Дух Анкориджа» не был обличен в формальные документы. Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал. Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+