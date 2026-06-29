Переговорные контакты по Украине есть, в том числе есть и новые предложения. В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. «Дух Анкориджа» не был обличен в формальные документы. Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал. Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения.