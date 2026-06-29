Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин обозначил позиции России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Спасать киевский режим в планы России не входит, ВСУ хотят ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы перебросить силы» Заявил Владимир Путин.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Спасать киевский режим в планы России не входит, ВСУ хотят ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы перебросить силы».

Заявил Владимир Путин.

Другие заявления Президента: в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Российским войскам осталось до Славянска 8−9 км, наступление идет успешно на 15 участках. Армия России прорвала трехуровневую линию обороны в зоне группировки «Центр». Так же армия России подошла к населенному пункту Доброполье, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. 96% Константиновки в руках российских войск. Российские войска будут делать все для достижения всех целей СВО.

Переговорные контакты по Украине есть, в том числе есть и новые предложения. В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. «Дух Анкориджа» не был обличен в формальные документы. Запад стремится к стратегическому поражению России, с повестки дня эти тезисы никто официально не снимал. Москва теперь точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+