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Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Столичный аэропорт Внуково перешел на режим приема и отправки воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: РБК

Столичный аэропорт Внуково перешел на режим приема и отправки воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры, поясняет ведомство, были приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

Меры, принятые в отношении Внуково, были позднее сняты — они действовали с 0:48 по 1:28 мск.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов. Так, вечером в Московской области сначала объявили беспилотную опасность, а позднее — ракетную. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета. Об этом предупреждала областная РСЧС.

На момент подготовки публикации полеты также ограничили аэропорты Калуги и Краснодара.

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