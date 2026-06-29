Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов. Так, вечером в Московской области сначала объявили беспилотную опасность, а позднее — ракетную. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета. Об этом предупреждала областная РСЧС.