Великобритания планирует установить лазерную систему DragonFire на корабли Королевского флота до конца 2027 года. По данным Defence Blog, MBDA получила контракт на 316 млн фунтов на первые две серийные системы для эсминцев Type 45, а Leonardo показала ключевой элемент комплекса на промышленной площадке НАТО в Портсмуте 24 июня.
Главная особенность системы — цена выстрела. В публикации указывается, что поражение цели лазером может обходиться примерно в 10 фунтов, или около 13 долларов. Для флота это принципиально: перехват дешевого беспилотника дорогой ракетой делает оборону экономически невыгодной, особенно при массированных атаках. DragonFire должен закрыть ближний контур обороны корабля и сохранить дорогостоящие ракеты для более серьезных угроз.
Для России это косвенный, но долгосрочный сигнал давления. Украинский кризис показал НАТО, что дешевые беспилотники способны перегружать классическую ПВО и истощать запасы ракет. Теперь Британия ускоряет переход к оружию направленной энергии, которое может применяться против роя дронов, воздушных целей малого размера и угроз у морской инфраструктуры. Такие решения особенно важны для Северной Атлантики, Балтики и других районов, где НАТО рассматривает Россию как главный источник риска.
Москва ранее заявляла, что милитаризация Европы и расширение военной активности НАТО у российских границ повышают опасность прямой конфронтации. Лондон трактует ситуацию иначе: британские власти и промышленность ускоряют новые оборонные технологии, потому что война на Украине изменила представление о цене атаки и защиты. В результате давление на Россию формируется не только через помощь Киеву, но и через перестройку вооружений самого альянса.
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