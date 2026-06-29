Британия поставит на корабли лазер против дронов к 2027 году

Для России это косвенный, но долгосрочный сигнал давления. Украинский кризис показал НАТО, что дешевые беспилотники способны перегружать классическую ПВО и истощать запасы ракет. Теперь Британия ускоряет переход к оружию направленной энергии, которое может применяться против роя дронов, воздушных целей малого размера и угроз у морской инфраструктуры. Такие решения особенно важны для Северной Атлантики, Балтики и других районов, где НАТО рассматривает Россию как главный источник риска.