Власти Калужской области рассказали о ночной атаке дронов

Минувшей ночью средства ПВО сбили в небе над Калужской областью десять беспилотников, сообщил глава региона Владислав Шапша.
Дроны перехватили над Кировским, Мещовским, Медынским, Сухиничским, Ферзиковским, Хвастовичским, Бабынинским и Боровским муниципальными округами, а также над окраинами Калуги и Обнинска.
«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил губернатор.
Незадолго до сводки Шапши об отражении налета дронов отчитались власти Севастополя и Ростовской области.
Так, в Севастополе уничтожили два дрона. Глава Ростовской области Юрий Сюсарь не раскрыл число сбитых беспилотников, однако уточнил, что их перехватили над Тарасовским и Зерноградским районами, а также над Каменском-Шахтинским. При атаках никто не пострадал.
Двумя днями ранее над Калужской областью сбили 18 дронов. Тогда же в Ростовской области перехватили беспилотники и ракеты.
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