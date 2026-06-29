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Власти Калужской области рассказали о ночной атаке дронов

Минувшей ночью средства ПВО сбили в небе над Калужской областью десять беспилотников, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Источник: РБК

Минувшей ночью средства ПВО сбили в небе над Калужской областью десять беспилотников, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Дроны перехватили над Кировским, Мещовским, Медынским, Сухиничским, Ферзиковским, Хвастовичским, Бабынинским и Боровским муниципальными округами, а также над окраинами Калуги и Обнинска.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил губернатор.

Незадолго до сводки Шапши об отражении налета дронов отчитались власти Севастополя и Ростовской области.

Так, в Севастополе уничтожили два дрона. Глава Ростовской области Юрий Сюсарь не раскрыл число сбитых беспилотников, однако уточнил, что их перехватили над Тарасовским и Зерноградским районами, а также над Каменском-Шахтинским. При атаках никто не пострадал.

Двумя днями ранее над Калужской областью сбили 18 дронов. Тогда же в Ростовской области перехватили беспилотники и ракеты.

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