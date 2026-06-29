Власти Калужской области рассказали о ночной атаке дронов

Так, в Севастополе уничтожили два дрона. Глава Ростовской области Юрий Сюсарь не раскрыл число сбитых беспилотников, однако уточнил, что их перехватили над Тарасовским и Зерноградским районами, а также над Каменском-Шахтинским. При атаках никто не пострадал.