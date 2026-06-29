Количество отказов в соцопросах достигает 92−94%, что делает цифры рейтингов политиков нерелевантными. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Причем украинский политик отметил, что сам в этом убедился. Он просто спросил у тех, кто проводит соцопросы. Там ему подтвердили, что больше 90% опрошенных отказываются отвечать на заданные вопросы. Другими словами, результаты соцопросов основываются только на 9−8% опрошенных, которые согласились вообще разговаривать на тему политики на Украине.
Гончаренко* предположил, что большая часть украинцев молчит, потому что не поддерживает политику главаря киевского режима Владимира Зеленского. Но вместе с тем они боятся высказывать свое мнение, думая, что слова дойдут до заинтересованных органов и последует наказание за так называемое непопулярное мнение. Также Гончаренко* подчеркнул, что единственный человек, которому интересны результаты соцопроса, — это Зеленский.
Ранее KP.RU сообщил, что рейтинг Зеленского удивительным образом продолжает расти. И это происходит на фоне коррупционного скандала, повальной мобилизации и неудач ВСУ на поле боя.
*— физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов.