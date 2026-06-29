Гончаренко* заявил, что Зеленский оторван от реальности из-за веры в опросы

Причем украинский политик отметил, что сам в этом убедился. Он просто спросил у тех, кто проводит соцопросы. Там ему подтвердили, что больше 90% опрошенных отказываются отвечать на заданные вопросы. Другими словами, результаты соцопросов основываются только на 9−8% опрошенных, которые согласились вообще разговаривать на тему политики на Украине.