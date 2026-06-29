Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гончаренко* заявил, что Зеленский оторван от реальности из-за веры в опросы

В Раде отметили, что рейтинги, которые публикуются на основании опросов, не соответствуют реальности.

Источник: Комсомольская правда

Количество отказов в соцопросах достигает 92−94%, что делает цифры рейтингов политиков нерелевантными. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Причем украинский политик отметил, что сам в этом убедился. Он просто спросил у тех, кто проводит соцопросы. Там ему подтвердили, что больше 90% опрошенных отказываются отвечать на заданные вопросы. Другими словами, результаты соцопросов основываются только на 9−8% опрошенных, которые согласились вообще разговаривать на тему политики на Украине.

Гончаренко* предположил, что большая часть украинцев молчит, потому что не поддерживает политику главаря киевского режима Владимира Зеленского. Но вместе с тем они боятся высказывать свое мнение, думая, что слова дойдут до заинтересованных органов и последует наказание за так называемое непопулярное мнение. Также Гончаренко* подчеркнул, что единственный человек, которому интересны результаты соцопроса, — это Зеленский.

Ранее KP.RU сообщил, что рейтинг Зеленского удивительным образом продолжает расти. И это происходит на фоне коррупционного скандала, повальной мобилизации и неудач ВСУ на поле боя.

*— физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов.