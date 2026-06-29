В Британии заговорили о возможном снижении призывного возраста на Украине

В западных медиа, как утверждает Меркурис, также начали обращать внимание на нехватку личного состава и связанные с этим риски для Киева. На этом фоне, считает он, украинское руководство всё чаще сталкивается с признанием того, что ситуация на фронте требует непопулярных решений.