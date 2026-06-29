«Насколько я понимаю, на Украине усиливаются разговоры по поводу понижения призывного возраста вплоть до 18 лет. Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат», — сказал он.
В западных медиа, как утверждает Меркурис, также начали обращать внимание на нехватку личного состава и связанные с этим риски для Киева. На этом фоне, считает он, украинское руководство всё чаще сталкивается с признанием того, что ситуация на фронте требует непопулярных решений.
Ранее сообщалось, что мобилизационный ресурс Украины сейчас оценивается примерно в 1,1−1,3 миллиона человек. Значительная часть потенциальных призывников фактически не может быть задействована в армии. Многие из них имеют бронь и задействованы в работе предприятий критической инфраструктуры.
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