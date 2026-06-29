Таллин счел падение дронов ВСУ на территории НАТО необходимой ценой

«Вероятно, в Европейском союзе найдется немало стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], поскольку они скажут: если идут переговоры и мы выступаем в роли посредников, мы должны сохранять нейтралитет. “Мир уже близок, — скажут они, — соглашение вот-вот будет достигнуто”. Цахкна уверен, что это “очень опасный путь”.