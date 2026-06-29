Таллин счел падение дронов ВСУ на территории НАТО необходимой ценой

Падение украинских беспилотников на территорию НАТО — это цена, которую стоит заплатить в конфликте против России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Financial Times.
«Разумеется, мы не в восторге от [этих инцидентов]. Но мы не говорим Украине прекратить это», — сказал Цахкна. «Это бьет по жизненно важной артерии [Владимира] Путина», — добавил он. В этом году украинские дроны обнаруживали в Эстонии, Литве и Финляндии.
Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об участившихся случаях, «когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России». Он связал это с неэффективностью западных средств ПВО либо с предоставлением указанными государствами своего воздушного пространства и предупредил, что Москва имеет право на самооборону. МИД сообщил о специальном предупреждении, переданном странам Балтии.
Глава эстонского МИДа в разговоре с FT назвал «нелепыми» обвинения. Он также считает ошибочными попытки Европы наладить взаимодействие с Россией. По его мнению, цель Москвы — «использовать Европу как возможность выиграть время» и расколоть ее.
«Вероятно, в Европейском союзе найдется немало стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], поскольку они скажут: если идут переговоры и мы выступаем в роли посредников, мы должны сохранять нейтралитет. “Мир уже близок, — скажут они, — соглашение вот-вот будет достигнуто”. Цахкна уверен, что это “очень опасный путь”.
«Прежде чем Европа решит, кто должен нас представлять, мы должны сначала согласовать послание и лишь затем обсуждать вопрос о том, кто его донесет», — заключил он.
Путин на прошлой неделе заявил, что западные страны «пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать», так как понимают, что последует ответный удар.
В мае он назвал экс-канцлер Германии Герхарда Шрёдера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы. Брюссель отверг возможность его участия в переговорах. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, экс-канцлер «сидел бы по обе стороны стола».