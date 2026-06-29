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Лукашенко сказал в Китае, о чем мечтала Беларусь

Лукашенко в Китае раскрыл, о чем мечтала Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой КНР Си Цзиньпином сказал, о чем мечтала Беларусь. Подробности сообщает БелТА.

Глава республики подчеркнул, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Беларуси и Китая со стороны Си Цзиньпина:

— Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой.

Президент Беларуси одним з примером успешного взаимодействия двух стран назвал индустриальный парк «Великий камень», где большая часть зарубежных инвестиций принадлежит именно китайским компания. Белорусская сторона, заявил Александр Лукашенко, и далее готова оказывать содействие в этом плане.

В свою очередь, Си Цзиньпин сказал, что сейчас переживают отношения Китая и Беларуси.

— Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, — приводит цитату председателя КНР телеграм-канал «Пул Первого».

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что не нужно раздувать сенсации из-за длительной командировки Александра Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, о чем говорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валдае. Также Путин считает, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Беларуси.

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