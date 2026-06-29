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Путин отметил вклад Бердымухамедова в укрепление российско-туркменских отношений

Глава государства Владимир Путин направил поздравление председателю Народного совета Туркмении Гурбангуле Бердымухамедову по случаю его дня рождения. В послании, которая опубликовала официальная газета «Нейтральный Туркменистан», президент отметил вклад политика в развитие двусторонних отношений.

Источник: Life.ru

Путин отметил, что многолетняя государственная деятельность туркменского политика обеспечила ему высокий авторитет как внутри страны, так и на международной арене. Отдельно в обращении подчёркнута перспектива дальнейшего развития российско-туркменских отношений в формате стратегического партнёрства.

«Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами», — отметил Путин.

По мнению президента РФ, сотрудничество двух стран должно способствовать укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. В завершение послания Путин пожелал Бердымухамедову здоровья, благополучия и успехов.

Напомним, председатель Народного совета Туркмении в понедельник отмечает 69-летие.

Ранее телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым состоялся на фоне его визита в Казань. В ходе беседы обсуждалось развитие стратегического партнёрства между Москвой и Ашхабадом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.