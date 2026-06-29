Путин отметил вклад Бердымухамедова в укрепление российско-туркменских отношений

Путин отметил, что многолетняя государственная деятельность туркменского политика обеспечила ему высокий авторитет как внутри страны, так и на международной арене. Отдельно в обращении подчёркнута перспектива дальнейшего развития российско-туркменских отношений в формате стратегического партнёрства.