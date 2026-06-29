Путин отметил вклад Бердымухамедова в укрепление российско-туркменских отношений

Путин отметил, что многолетняя государственная деятельность туркменского политика обеспечила ему высокий авторитет как внутри страны, так и на международной арене. Отдельно в обращении подчёркнута перспектива дальнейшего развития российско-туркменских отношений в формате стратегического партнёрства.
«Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами», — отметил Путин.
По мнению президента РФ, сотрудничество двух стран должно способствовать укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. В завершение послания Путин пожелал Бердымухамедову здоровья, благополучия и успехов.
Напомним, председатель Народного совета Туркмении в понедельник отмечает 69-летие.
Ранее телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым состоялся на фоне его визита в Казань. В ходе беседы обсуждалось развитие стратегического партнёрства между Москвой и Ашхабадом.
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