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Си Цзиньпин: КНР поддерживает Белоруссию в защите суверенитета

Председатель Китая отметил, что Пекин готов с белорусской стороной укреплять координацию и взаимодействие в рамках ООН и ШОС.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китай поддерживает Белоруссию в защите суверенитета, территориальной целостности, а также выборе пути развития, отвечающего ее национальным особенностям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай поддерживает усилия Белоруссии по защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также по выбору пути развития, соответствующего национальным особенностям страны», — сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Его слова привело агентство Xinhua.

Председатель КНР также заявил о готовности Китая совместно с белорусской стороной «укреплять координацию и взаимодействие в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества. Также он отметил готовность совместно выступать в качестве стабилизирующей силы в нестабильном мире» и «мобилизовать все имеющиеся ресурсы для совместного продвижения инициативы “Один пояс, один путь” и наполнения практического двухстороннего сотрудничества новым содержанием».

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