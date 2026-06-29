Си Цзиньпин: КНР поддерживает Белоруссию в защите суверенитета

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китай поддерживает Белоруссию в защите суверенитета, территориальной целостности, а также выборе пути развития, отвечающего ее национальным особенностям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай поддерживает усилия Белоруссии по защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также по выбору пути развития, соответствующего национальным особенностям страны», — сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Его слова привело агентство Xinhua.
Председатель КНР также заявил о готовности Китая совместно с белорусской стороной «укреплять координацию и взаимодействие в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества. Также он отметил готовность совместно выступать в качестве стабилизирующей силы в нестабильном мире» и «мобилизовать все имеющиеся ресурсы для совместного продвижения инициативы “Один пояс, один путь” и наполнения практического двухстороннего сотрудничества новым содержанием».