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Япония впервые разместила пусковую установку противокорабельных ракет

Сухопутные силы самообороны Японии впервые развернули пусковую установку противокорабельных ракет Type-12 на острове Минамиторисима, расположенном в самой восточной части страны, сообщает NHK.

Источник: РБК

Сухопутные силы самообороны Японии впервые развернули пусковую установку противокорабельных ракет Type-12 на острове Минамиторисима, расположенном в самой восточной части страны, сообщает NHK. Вместе с установкой на остров доставили разведывательные беспилотники.

Дальность действия ракет для Type-12 превышает 100 км, однако сами снаряды на остров не были доставлены.

Минамиторисима входит в архипелаг Огасавара и находится примерно в 2 тыс. км к юго-востоку от главного японского острова Хонсю.

В Сухопутных силах самообороны заявили, что размещенное оборудование работает «в обычном режиме». Вместе с тем в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2027 года, ведомство планирует начать учения с применением огневой поддержки.

В конце 2025 года японское правительство утвердило рекордный оборонный бюджет, общий проект которого на 2026 год составил 122,31 трлн иен ($785 млрд). Решение последовало после заявлений премьера Санаэ Такаити о возможной угрозе для Японии в случае конфликта вокруг Тайваня.

В апреле Токио также смягчил ограничения на экспорт военной техники, разрешив в отдельных случаях поставки вооружений в страны, где идут боевые действия. Власти объяснили это необходимостью укрепления безопасности.

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