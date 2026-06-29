Ростовская область последовательно развивает двустороннее сотрудничество

Донской губернатор Юрий Слюсарь принял участие во встрече председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями субъектов России и Беларуси. Встреча состоялась в Минске в рамках XШ Форума регионов Беларуси и России в Минске.
В этот же день Юрий Слюсарь выступил на пленарном заседании XШ Форума регионов России и Беларуси.
Донской губернатор особо отметил, что для Ростовской области сотрудничество с регионами Республики — повседневная практика. Беларусь — ключевой стратегический партнёр донского региона.
«Сегодня между нашими муниципалитетами действует 17 договоров о сотрудничестве. Здесь, на форуме, ещё четыре муниципалитета подписали планы совместных мероприятий с белорусскими партнёрами. В ноябре прошлого года мы побывали в Минске с официальным визитом. Провели заседание рабочей группы, подписали план сотрудничества на 2026−2028 годы. Определили дальнейшие конкретные направления сотрудничества: транспорт, ЖКХ, сельское хозяйство», — сказал, в частности, Юрий Слюсарь.
Один из практических результатов сотрудничества — в Мясниковском районе открылся первый в России мультибрендовый центр «Белорусские машины» на базе регионального центра МАЗа. Это качественный сервис, запчасти, сопровождение и, что важно, расширение присутствия белорусской техники на всём юге России.
Донской губернатор отметил, что взаимодействие с Беларусью — не только экономика. Мы бережём общую историческую память. Ростовское движение «Дороги славы — наша история» проводит автопробег по местам боевой славы России и Беларуси. В прошлом году состоялся юбилейный, 10-й, автопробег — участвовали более семи тысяч человек. В этом году акция пройдёт в июле. Такие проекты и скрепляют наше духовное единство.
Юрий Слюсарь уверен, что совместными усилиями будут реализованы новые проекты, созданы новые возможности. И для наших регионов, и для людей, которые в них живут.
В числе четырех донских муниципалитетов, которые подписали на форуме соглашения об установлении партнерских и побратимских отношений с городами и районами дружественного государства, — Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы области и Ростов-на-Дону.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.