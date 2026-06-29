Ростовская область последовательно развивает двустороннее сотрудничество

Донской губернатор отметил, что взаимодействие с Беларусью — не только экономика. Мы бережём общую историческую память. Ростовское движение «Дороги славы — наша история» проводит автопробег по местам боевой славы России и Беларуси. В прошлом году состоялся юбилейный, 10-й, автопробег — участвовали более семи тысяч человек. В этом году акция пройдёт в июле. Такие проекты и скрепляют наше духовное единство.