Си Цзиньпин назвал отношения Китая и Белоруссии «историческим пиком»

Максимального уровня за всю историю достигло взаимодействие между Китаем и Белоруссией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Информацию распространил телеграм-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой президента Белоруссии.