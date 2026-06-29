Си Цзиньпин назвал отношения Китая и Белоруссии «историческим пиком»

«Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик», — сказал он.
На встрече в Пекине Александр Лукашенко отметил значимость прозвучавших слов и подчеркнул, что такой уровень взаимодействия соответствует долгосрочным ожиданиям сторон. Отдельно белорусский лидер напомнил, что развитие партнёрства обсуждалось ранее и постепенно выходило на нынешний формат.
В ходе беседы стороны затронули дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между Минском и Пекином. Формат диалога, по словам участников встречи, отражает высокий уровень политического доверия между государствами.
Ранее в Пекине прошли переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась в государственной резиденции Дяоюйтай.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.