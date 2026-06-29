Военнослужащий рассказал ТАСС, что противник не разбирается в расположении сил на местности. По его словам, огонь открывают при любом обнаружении цели, не задумываясь, чьи позиции находятся в секторе обстрела.
Командир подчеркнул, что в этой неразберихе украинские бойцы уничтожили именно своих сослуживцев. Собеседник агентства описал происходящее фразой: «Они не разбираются, кто где находится».
Особый акцент штурмовик сделал на безразличном отношении командования ВСУ к личному составу. Он отметил, что для руководства не имеет значения, успеют ли люди увернуться от удара или попадут под него.
По оценке военнослужащего, взаимное отношение в рядах ВСУ находится на крайне низком уровне. Характеризуя обстановку, Икона назвал его «отвратительным».
Главной задачей солдат противника в этом районе было не удержание позиций, а выживание. Командир сформулировал основной мотив кратко: «Самому убежать и быть целым».
Ранее Министерство обороны РФ официально заявило, что населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области перешёл под контроль группировки войск «Восток». Село находится на левом берегу реки Гайчур рядом с посёлком Покровское. Рядом проходит автомобильная дорога Н-15 и железная дорога, станция Мечетная расположена в шести километрах. По данным на 2001 год, там проживало 50 человек.
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