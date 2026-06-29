«Били своих же»: Боец Икона рассказал о хаосе и панике в рядах ВСУ в Новоскелеватом

Ранее Министерство обороны РФ официально заявило, что населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области перешёл под контроль группировки войск «Восток». Село находится на левом берегу реки Гайчур рядом с посёлком Покровское. Рядом проходит автомобильная дорога Н-15 и железная дорога, станция Мечетная расположена в шести километрах. По данным на 2001 год, там проживало 50 человек.