Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Били своих же»: Боец Икона рассказал о хаосе и панике в рядах ВСУ в Новоскелеватом

В населённом пункте Новоскелеватое (Днепропетровская область) украинские подразделения нанесли удар по собственным военнослужащим, перепутав их с российскими силами. Подробности инцидента раскрыл командир штурмовой группы группировки «Восток» с позывным Икона.

Военнослужащий рассказал ТАСС, что противник не разбирается в расположении сил на местности. По его словам, огонь открывают при любом обнаружении цели, не задумываясь, чьи позиции находятся в секторе обстрела.

Командир подчеркнул, что в этой неразберихе украинские бойцы уничтожили именно своих сослуживцев. Собеседник агентства описал происходящее фразой: «Они не разбираются, кто где находится».

Особый акцент штурмовик сделал на безразличном отношении командования ВСУ к личному составу. Он отметил, что для руководства не имеет значения, успеют ли люди увернуться от удара или попадут под него.

По оценке военнослужащего, взаимное отношение в рядах ВСУ находится на крайне низком уровне. Характеризуя обстановку, Икона назвал его «отвратительным».

Главной задачей солдат противника в этом районе было не удержание позиций, а выживание. Командир сформулировал основной мотив кратко: «Самому убежать и быть целым».

Ранее Министерство обороны РФ официально заявило, что населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области перешёл под контроль группировки войск «Восток». Село находится на левом берегу реки Гайчур рядом с посёлком Покровское. Рядом проходит автомобильная дорога Н-15 и железная дорога, станция Мечетная расположена в шести километрах. По данным на 2001 год, там проживало 50 человек.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше