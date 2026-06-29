СМИ: в Европе захотели распустить службу во главе с Каллас

Отмечается, что действующие и экс-чиновники и дипломаты ЕС констатируют кризис в службе. У нее якобы отсутствует четкая миссия, и она не может конкурировать с более значительными финансовыми и политическими ресурсами, которыми располагает Еврокомиссия.
По словам одного источника, существуют и сторонники сохранения службы, однако «они не столь сильны». Кроме того, что глава службы Каллас постоянно подвергается критике со стороны европейских дипломатов. Ситуация осложняется еще и тем, что присутствует личное соперничество между Каллас и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен.
Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации дипломатической службы блока. Причиной называется ее неэффективность, а также недовольство работой Каллас.