СМИ: в Европе захотели распустить службу во главе с Каллас

По словам одного источника, существуют и сторонники сохранения службы, однако «они не столь сильны». Кроме того, что глава службы Каллас постоянно подвергается критике со стороны европейских дипломатов. Ситуация осложняется еще и тем, что присутствует личное соперничество между Каллас и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен.