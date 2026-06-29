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Список кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР от Калининградской области возглавил губернатор

«Единая Россия» и КПРФ определились с лидерами списков на выборах в Госдуму.

Губернатор Алексей Беспрозванных возглавил список кандидатов в депутаты Госдумы «Единой России». Соответствующее решение было принято накануне на съезде партии, о нём сообщил сам губернатор в своих социальных сетях.

В список также вошли Герой России, участник СВО Андрей Козлов, вице-премьер по спорту, олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, серебряный призер Чемпионата России по фехтованию Фёдор Михеев, в настоящее время возглавляющий московскую «Группу компаний Аванти». В списках предварительного голосования он значится как участник СВО. Отметим, что кандидата под номером «3» в списке нет.

Напомним, что после процедуры предварительного голосования «Единой России» список выглядел иначе: его возглавил первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, на втором месте среди «списочников» была вице-премьер Наталья Ищенко, на третьем — ветеран СВО Герой России Александр Козлов. Губернатор Алексей Беспрозванных в праймериз не участвовал.

Ранее с лидерами региональных списков определилась КПРФ. Калининградская область в группе объединена с Саратовской областью, список возглавила Ольга Алимова. Глава обкома партии Максим Буланов на втором месте, второй секретарь обкома Владислав Рябцев — на пятом.

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