Список кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР от Калининградской области возглавил губернатор

Губернатор Алексей Беспрозванных возглавил список кандидатов в депутаты Госдумы «Единой России». Соответствующее решение было принято накануне на съезде партии, о нём сообщил сам губернатор в своих социальных сетях.
В список также вошли Герой России, участник СВО Андрей Козлов, вице-премьер по спорту, олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, серебряный призер Чемпионата России по фехтованию Фёдор Михеев, в настоящее время возглавляющий московскую «Группу компаний Аванти». В списках предварительного голосования он значится как участник СВО. Отметим, что кандидата под номером «3» в списке нет.
Напомним, что после процедуры предварительного голосования «Единой России» список выглядел иначе: его возглавил первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, на втором месте среди «списочников» была вице-премьер Наталья Ищенко, на третьем — ветеран СВО Герой России Александр Козлов. Губернатор Алексей Беспрозванных в праймериз не участвовал.
Ранее с лидерами региональных списков определилась КПРФ. Калининградская область в группе объединена с Саратовской областью, список возглавила Ольга Алимова. Глава обкома партии Максим Буланов на втором месте, второй секретарь обкома Владислав Рябцев — на пятом.