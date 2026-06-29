Колесник отметил, что в высших эшелонах власти фиксируется все больше разногласий. Поставки для ВСУ действительно идут через Жешув. По словам эксперта, польский бизнес возобновил бы торговые отношения с Россией, потому что поляки — сильные коммерсанты. Кроме того, к украинцам они относятся негативно.
«Более того, их любовь к украинцам “укрепили” украинские мигранты, которые сидят на шее. Поляки — народ очень рачительный, и они с удовольствием бы торговали с Россией. Они всегда очень хорошо на этом зарабатывали», — сказал собеседник NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского расходятся с курсом президента Кароля Навроцкого. Эти расхождения пока могут не иметь серьезных последствий, но они сигнализируют о проблемах внутри власти, которые могут проявиться позже, добавил собеседник. Он уточнил, что Сикорский подчиняется премьер-министру Дональду Туску, который ранее работал в Европейском совете.
«Сейчас все-таки раскол в верхних кругах происходит. Он, может быть, не сильный и не сразу будет иметь последствия, но трещина есть», — резюмировал Колесник.
До этого издание Wiadomości сообщило о неловкой ситуации с участием министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. По данным журналистов, Сикорский по ошибке предложил кандидату в президенты Каролю Навроцкому переименовать аэропорт Жешува в память о жертвах УПА*. В издании подчеркнули, что воздушная гавань уже носит имя семьи Ульма, погибшей от рук карателей в 1944 году.
* организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена.