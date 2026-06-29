В Госдуме указали на признаки раскола в Польше из-за помощи ВСУ

«Более того, их любовь к украинцам “укрепили” украинские мигранты, которые сидят на шее. Поляки — народ очень рачительный, и они с удовольствием бы торговали с Россией. Они всегда очень хорошо на этом зарабатывали», — сказал собеседник NEWS.ru.