Развожаев сообщил о повреждениях домов и пожарах после ударов БПЛА

В Севастополе минувшей ночью и утром отразили две атаки ВСУ, всего за сутки сбито 29 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырех частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка», — отметил Развожаев.
В результате атак ВСУ в районе за Черноречьем загорелась хвойная подстилка на площади 8 гектаров, обнаружено 13 очагов.
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