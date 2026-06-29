Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев сообщил о повреждениях домов и пожарах после ударов БПЛА

В Севастополе минувшей ночью и утром отразили две атаки ВСУ, всего за сутки сбито 29 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РБК

В Севастополе минувшей ночью и утром отразили две атаки ВСУ, всего за сутки сбито 29 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырех частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка», — отметил Развожаев.

В результате атак ВСУ в районе за Черноречьем загорелась хвойная подстилка на площади 8 гектаров, обнаружено 13 очагов.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше