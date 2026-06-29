FT узнала о призывах ЕС «закрыть лазейку» для российского алюминия

Европа усиливает давление на Еврокомиссию с требованием закрыть «лазейку», позволяющую поставлять российский алюминий в страны блока через третьи государства, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
В феврале 2025 года ЕС ввел ограничения на импорт российского первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций. Однако, как утверждают представители европейской алюминиевой отрасли, российский металл продолжает поступать на европейский рынок после переработки в третьих странах, отмечает издание.
«Закрытие границ ЕС для прямого импорта российского алюминия, но при этом сохранение их открытыми для импорта материала из третьих стран является политически, морально и стратегически неоправданным», — заявил глава Европейской алюминиевой ассоциации Пол Восс и призвал «разобраться с этим».
Восс также отметил, что, по оценкам ассоциации, в прошлом году Россия получила около $10 млрд доходов от экспорта алюминия. По его словам, российский металл продается со скидкой около 11% по сравнению со средней ценой импорта алюминия в ЕС.
Ассоциация предложила ввести систему отслеживания происхождения металла по принципу «плавки и литья» (melt and cast rule). Она предусматривает, что импортеры должны указывать страну, где алюминий был первоначально произведен, а не место его последующей переработки.
По данным FT, ряд стран ЕС, включая Литву, уже выразили ЕК обеспокоенность существующей схемой поставок. По словам источников издания, государства-члены призывают рассмотреть дополнительные меры контроля.
Кроме того, как пишет FT, в ЕС продолжается обсуждение поставок глинозема с расположенного в Ирландии предприятия, принадлежащего российской компании «Русал». По данным издания, предприятие обеспечивает более трети потребностей Евросоюза в металлургическом глиноземе, используемом европейской алюминиевой промышленностью.
После принятия 16-го пакета санкций европейским компаниям разрешили в течение года закупать алюминий в рамках переходной квоты объемом 275 тыс. т, что соответствует 80% импорта 2024 года.
Лондонская биржа металлов (LME) после вступления санкций в силу объявила, что перестанет выдавать гарантии на российский алюминий, находящийся на складах в странах ЕС, если владельцы металла не подтвердят соблюдение европейских ограничений.
Москва считает западные санкции незаконными и неэффективными.
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