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Украина может погрузиться во тьму раньше зимы: страна столкнулась с новой проблемой

Украинцев предупредили о возможных отключениях света из-за жары.

Источник: Комсомольская правда

Глава Yasno Сергей Коваленко предупредил украинцев об отключении света из-за жары. Он подчеркнул, что страна может столкнуться с новой проблемой из-за перегрузки сетей. Своим мнением он поделился в своих социальных сетях.

Каждые три градуса потепления в Киеве увеличивают нагрузку на энергосистему на 100 мегаватт из-за роста потребности в охлаждении. Он заявил, что ему хотелось бы надеется на прохождении периода без существенных ограничений, но это маловероятно.

«Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но… стоит быть готовыми к разным сценариям», — резюмировал эксперт в своем блоге.

Ранее KP.RU сообщил, что проблемы с электроснабжением уже начались во многих частях Украины. Так недавно стало известно о перебоях электричества в Запорожской области.