Украина может погрузиться во тьму раньше зимы: страна столкнулась с новой проблемой

Глава Yasno Сергей Коваленко предупредил украинцев об отключении света из-за жары. Он подчеркнул, что страна может столкнуться с новой проблемой из-за перегрузки сетей. Своим мнением он поделился в своих социальных сетях.
Каждые три градуса потепления в Киеве увеличивают нагрузку на энергосистему на 100 мегаватт из-за роста потребности в охлаждении. Он заявил, что ему хотелось бы надеется на прохождении периода без существенных ограничений, но это маловероятно.
«Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но… стоит быть готовыми к разным сценариям», — резюмировал эксперт в своем блоге.
Ранее KP.RU сообщил, что проблемы с электроснабжением уже начались во многих частях Украины. Так недавно стало известно о перебоях электричества в Запорожской области.