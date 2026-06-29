Politico: Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах

Фернандес указал, что правительства все чаще опираются не на универсальные правовые и моральные нормы, а на политическую выгоду. По его словам, ЕС вводит санкции против одних государств и одновременно направляет финансовую и военную поддержку другим. При этом Брюссель никак не реагирует на другие, «даже более серьезные вторжения с еще более тяжелыми последствиями для целых народов». Кардинал подчеркнул: такие противоречия доказывают, что политические и экономические интересы берут верх над общими ценностями.
«Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят против нее различные санкции. Но если это союзник, то отсутствие свободы слова, прав человека или демократии игнорируется», — заявил Фернандес.
Politico отмечает, что ключевым пунктом повестки встречи стало переосмысление классической католической доктрины справедливой войны. Фернандес считает, что сегодня государства, включая США, слишком широко трактуют понятие законной самообороны. Это позволяет им оправдывать военные операции. По итогам дискуссий в Ватикане сообщили, что большинство кардиналов высказались за пересмотр традиционного учения о справедливой войне. В завершение папа Лев XIV объявил, что намерен продолжить изучение этого вопроса «с необходимой богословской и пастырской строгостью».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS высказал мнение, что Папа римский Лев XIV, критикуя политику США, пытается побудить политиков соблюдать баланс между законом и милосердием.