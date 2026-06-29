Politico: Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах

Фернандес указал, что правительства все чаще опираются не на универсальные правовые и моральные нормы, а на политическую выгоду. По его словам, ЕС вводит санкции против одних государств и одновременно направляет финансовую и военную поддержку другим. При этом Брюссель никак не реагирует на другие, «даже более серьезные вторжения с еще более тяжелыми последствиями для целых народов». Кардинал подчеркнул: такие противоречия доказывают, что политические и экономические интересы берут верх над общими ценностями.