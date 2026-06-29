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Какие законы вступают в силу в июле

С июля в России вступают в силу новые законы, касающиеся борьбы с мошенниками и усиления контроля за мигрантами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Противодействие мошенникам.

Банки и микрофинансовые организации получат доступ к данным всех квалифицированных бюро кредитных историй, что поможет предотвращать возможное мошенничество.

Кроме того, родителям и другим законным представителям будут предоставляться выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних. Это позволит контролировать финансовые операции детей и защитить их от мошеннических схем, в том числе от вовлечения в преступную деятельность.

Усиление контроля за мигрантами.

С 10 июня в стране введена административная ответственности за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования. Также с 21 июня действует закон о повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

При этом в несколько раз выросли пошлины для мигрантов:

— в 12 раз — с 4200 до 50 тысяч рублей — при оформлении российского гражданства;

— в восемь раз — с 1920 до 15 тысяч рублей — при оформлении разрешения на временное проживание;

— в пять раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей — при оформлении вида на жительство.

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