Какие законы вступают в силу в июле

Противодействие мошенникам.
Банки и микрофинансовые организации получат доступ к данным всех квалифицированных бюро кредитных историй, что поможет предотвращать возможное мошенничество.
Кроме того, родителям и другим законным представителям будут предоставляться выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних. Это позволит контролировать финансовые операции детей и защитить их от мошеннических схем, в том числе от вовлечения в преступную деятельность.
Усиление контроля за мигрантами.
С 10 июня в стране введена административная ответственности за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования. Также с 21 июня действует закон о повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
При этом в несколько раз выросли пошлины для мигрантов:
— в 12 раз — с 4200 до 50 тысяч рублей — при оформлении российского гражданства;
— в восемь раз — с 1920 до 15 тысяч рублей — при оформлении разрешения на временное проживание;
— в пять раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей — при оформлении вида на жительство.