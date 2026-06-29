Последнее заседание сената в истории Казахстана прошло в Астане

"Сегодня состоялось последнее заседание в истории сената парламента Республики Казахстан. Завтра на совместном заседании палат очередная сессия будет официально закрыта — с 1 июля, в соответствии с новой Конституцией, вступившей в законную силу, полномочия парламента прекращаются. Таким образом, двухпалатный парламент, основанный на Конституции 1995 года, достойно завершает свою 30-летнюю историческую миссию.
Уважаемые коллеги, нас ждет новый этап развития, масштабные и высокие задачи. Желаем удачи предстоящей деятельности Курултая, которая примет богатый 30-летний опыт сената парламента в целом и начнет работу в новом формате, в новом статусе.
Пусть наша страна процветает, будет независимой, пусть наша независимость будет вечной, и мы все будем сплоченно трудиться во благо нашей страны", — заявил председатель сената Маулен Ашимбаев.
Он отметил, что всего сенат провел 890 пленарных заседаний, где было принято более 3500 законов.
Напомним, что новая Конституция Казахстана вступит в силу завтра, 1 июля. Также отметим, что ранее президент заявил, что выборы в Курултай, который сменит двухпалатный парламент, состоятся в августе.