Последнее заседание сената в истории Казахстана прошло в Астане

"Сегодня состоялось последнее заседание в истории сената парламента Республики Казахстан. Завтра на совместном заседании палат очередная сессия будет официально закрыта — с 1 июля, в соответствии с новой Конституцией, вступившей в законную силу, полномочия парламента прекращаются. Таким образом, двухпалатный парламент, основанный на Конституции 1995 года, достойно завершает свою 30-летнюю историческую миссию.