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Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию «железными друзьями»

Белоруссия и Китай — железные друзья, белорусско-китайские отношения находятся на историческом пике.

Источник: РБК

Белоруссия и Китай — железные друзья, белорусско-китайские отношения находятся на историческом пике. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает БелТА.

«Китай и Беларусь — железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран является многоплановым и идет в ногу со временем. По словам Си, Китай и Белоруссия постоянно находятся в плотном контакте в международных делах.

«Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем самый объемный диалог по самым разным вопросам», — добавил китайский лидер.

Встреча Лукашенко и Си состоялась в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Визит белорусского президента в Китай прошел в рамках турне по странам Восточной и Юго-Восточной Азии.

По данным телеграм-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе лидера Белоруссии, Лукашенко посетит три страны, где обсудит масштабные проекты в разных сферах.

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