Хотел сжечь синагогу и уехать к боевикам: ФСБ предотвратила теракт в Ярославле

Как сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, задержанный является сторонником международной террористической организации.
«Федеральной службой безопасности на территории Ярославской области пресечена подготовка террористического акта гражданином России», — уточнили в ведомстве. По версии следствия, мужчина действовал по прямой указке куратора из Сирии.
Подозреваемый заранее закупил компоненты и химикаты, необходимые для создания бутылок с зажигательной смесью.
«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства», — рассказали в ЦОС ФСБ. После совершения противоправного действия фигурант намеревался покинуть страну и примкнуть к рядам боевиков.
Злоумышленник успел провести разведку и сфотографировать объект, однако завершить задуманное ему помешали оперативники. При обыске у фигуранта изъяли готовые зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от иностранных кураторов.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности запрещенной организации. Спецслужбы предупреждают, что попытки любого содействия террористам неизбежно приведут к уголовному преследованию и суровому наказанию.
Ранее в Дагестане был задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов и нападений на школы в России и за рубежом. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды. СК показал видео его допроса. После задержания подросток раскрыл свой мотив.
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