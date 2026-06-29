Маулен Ашимбаев попрощался с депутатами Сената

«В этот знаменательный момент, прежде всего, хочу от своего имени и от имени всех сенаторов выразить искреннюю благодарность главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное нам высокое доверие, за предоставленную возможность совместно реализовывать реформы и за неизменную поддержку. Сенаторы всегда будут верны президенту, принципам государственности, верховенству закона и ответственности перед народом. Желаем успехов Курултаю, который, приняв богатый тридцатилетний опыт Парламента, начнет свою деятельность в новом формате и новом статусе. Пусть будущее нашей страны будет благополучным, а Независимость — прочной и незыблемой», — заключил спикер Сената.