Лукашенко пошутил, что приехал в Китай как к себе домой

МИНСК, 29 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином по прибытии с рабочим визитом в Китай заявил шутя, что приехал «как к себе домой».
«Как к себе домой», — сказал Лукашенко в начале встречи. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Лидер КНР поинтересовался, прилетел ли Лукашенко прямо из Минска. «Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным, а после этого я улетел в Пекин», — сказал белорусский президент, ранее совершивший рабочий визит в Россию.
Си Цзиньпин выразил удовлетворение, что очень часто встречается с Лукашенко.
По информации Telegram-канала, нынешние официальные переговоры лидеров Белоруссии и КНР длились более трех часов. Нынешний визит — уже 17-й визит Александра Лукашенко в Китай.
«Далее лидеры продолжат общение за традиционным семейным обедом — формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР», — говорится в сообщении.