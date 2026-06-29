Лукашенко пошутил, что приехал в Китай как к себе домой

Лидер КНР поинтересовался, прилетел ли Лукашенко прямо из Минска. «Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным, а после этого я улетел в Пекин», — сказал белорусский президент, ранее совершивший рабочий визит в Россию.