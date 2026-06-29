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Си Цзиньпин назвал Белоруссию железным другом

Китай и Белоруссия являются железными друзьями, чьи отношения выдержали любые испытания международной турбулентности и и становятся только крепче.

Китай и Белоруссия являются железными друзьями, чьи отношения выдержали любые испытания международной турбулентности и и становятся только крепче. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко. Его слова передает агентство Белта.

Лидер КНР подчеркнул, что партнерство стран является многоплановым, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты.

Си Цзиньпин отметил, что отношения Белоруссии и Китая сейчас на самом высоком уровне за всю историю. Он также добавил, что страны постоянно общаются и работают вместе по международным вопросам. По его словам, Минск и Пекин строят очень крепкое и всестороннее стратегическое партнерство.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Переговоры прошли утром 29 июня в резиденции Дяоюйтай. Подробности беседы и информация о подписанных документах пока не разглашаются. Эта встреча подчеркивает активное взаимодействие между Минском и Пекином.

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