Си Цзиньпин назвал Белоруссию железным другом

Си Цзиньпин отметил, что отношения Белоруссии и Китая сейчас на самом высоком уровне за всю историю. Он также добавил, что страны постоянно общаются и работают вместе по международным вопросам. По его словам, Минск и Пекин строят очень крепкое и всестороннее стратегическое партнерство.