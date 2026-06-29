В Еврокомиссии все чаще говорят о роспуске Евродипломатии

Согласно публикации Politico, ссылающейся на анонимных представителей европейских структур, значительное число членов Еврокомиссии и Европейского совета поддерживают идею ликвидации Европейской службы внешних связей (EEAS), руководителем которой в настоящее время является Кая Каллас.
В материале отмечается, что десять нынешних и бывших сотрудников и дипломатов Евросоюза подтвердили наличие кризисной ситуации в EEAS. Причинами этого названы отсутствие у ведомства ясного стратегического предназначения, а также его неспособность эффективно конкурировать с существенно большими финансовыми ресурсами и политическим влиянием, которыми располагает Еврокомиссия.
«Внутри как Совета (представляющего правительства 27 стран-членов ЕС), так и Еврокомиссии существует группа, выступающая за упразднение Европейской службы внешних связей», — цитирует издание высказывание одного из чиновников. При этом он уточнил, что имеются и сторонники сохранения службы, однако «их позиции недостаточно сильны».
Кроме того, издание подчеркивает, что глава EEAS Кая Каллас регулярно подвергается критике со стороны европейских дипломатов. Ситуация дополнительно осложняется тем, что, по описанию многих сотрудников Еврокомиссии и EEAS, между Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сложились отношения личного соперничества.
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