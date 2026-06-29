Путин: переговоры с Украиной можно провести в Минске

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину. Господин Зеленский предложил президенту России провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. От проведения переговоров в Москве украинский президент отказался. Господин Путин в ответ заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с господином Зеленским.