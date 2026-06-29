Хабиров прокомментировал ситуацию с бензином в Башкирии

«Несколько слов хотел сказать. Всем все понятно. Есть макроэкономические и субъективные причины. Мы увеличили в эти дни поставки топлива на АЗС. Все должны это понимать. Наши предприятия работают в интенсивном режиме. Но мы не чувствуем, что на АЗС топливо пришло. Есть вопросы с логистикой. Структура АЗС пестрая. У нас есть более 200 АЗС “Башнефти”, есть частные. В такие минуты правительство должно отрабатывать по полной энергии. Задача: организовать нормальную логистику. Ажиотаж надо снимать», — сказал Хабиров.
Также глава региона отметил, что ажиотаж снижается. Однако говорить о том, что вопрос полностью решен, пока рано.
Напомним, в минувшие выходные власти ввели запрет на заправку топлива в канистры на АЗС. В Башкирии возник искусственный ажиотаж вокруг бензина, несмотря на заявления Минпрома региона о том, что производство топлива сохраняется в прежнем объеме. Также нефтяники республики говорили о том, что дефицита горючего нет. Но люди продолжают стоять в очередях и скупать десятки литров топлива. Из-за повышенного спорса, который по стране увеличился на 20−30%, власти были вынуждены увеличить поставки в полтора раза. Те, кто не поддался панике, просили ограничить продажу топлива из-за невозможности заправиться.