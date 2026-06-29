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Лукашенко пошутил, что прилетел в Китай «как к себе домой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином по прибытии с рабочим визитом в Китай пошутил, что приехал «как к себе домой».

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Как к себе домой», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским лидером в Пекине. Он назвал Китай и Белоруссию «железными друзьями», чьи отношения выдержали испытания международной турбулентности и переживают исторический пик.

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