Лукашенко пошутил, что прилетел в Китай «как к себе домой»

Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Как к себе домой», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с белорусским лидером в Пекине. Он назвал Китай и Белоруссию «железными друзьями», чьи отношения выдержали испытания международной турбулентности и переживают исторический пик.
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Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше