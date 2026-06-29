Нижегородская делегация приняла участие в XXIII Съезде «Единой России»

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором, секретарем регионального отделения «Единой России» Глебом Никитиным приняла участие в первом этапе XXIII Съезда партии (18+) в Москве. Съезд проходит в преддверии выборов депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
Нижегородскую область представляли девять делегатов, избранных на региональной конференции: Андрей Гнеушев, Алексей Антонов, Павел Карасев, Юрий Шалабаев, Александр Щелоков, Татьяна Берсенева, Юлия Гаревская, Максим Ребров и Василий Найденко, а также секретари первичных отделений и победители предварительного голосования — всего более 40 человек.
В пленарном заседании Съезда принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность в том, что «Единая Россия» в предвыборной компании вновь проявит лидерство, будет сверять свои шаги с мнением людей и вести прямой диалог с избирателями, а также пожелал партии удачи на предстоящих выборах.
На Съезде представители регионов обсудили предложения в новую Народную программу, с которой партия пойдет на выборы в 2026 году.
«На данный момент в новую Народную программу уже поступило более 150 тысяч предложений от жителей Нижегородской области. Люди просят строить новые поликлиники, развивать цифровую систему здравоохранения, создавать программы трудоустройства для участников СВО и людей с инвалидностью. Это живые, конкретные запросы, которые лягут в основу наших следующих решений. За пять лет программа уже доказала свою эффективность: в регионе открыты новые ФАПы, благоустроены сотни общественных пространств, построены десятки школ и детских садов, созданы спортивные объекты, обновлена транспортная инфраструктура. Все реализованные инициативы — подтверждение того, что Народная программа работает, а запросы жителей слышат. Уверен, что новые предложения нижегородцев также станут надежной основой для обновленного документа», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев определил основные вызовы, которые войдут в обновленную Народную программу. Среди них: демография, трудоустройство, неравномерное развитие регионов, экономическое давление, развитие технологий, сохранение истории и культуры, обеспечение безопасности Отечества.
«Более трех месяцев идет работа над новой редакцией Народной программы. Нижегородцы активно включились в обсуждение: поступили десятки тысяч предложений, многие из которых совпадают с инициативами жителей других регионов. Основные положения программы формируются с опорой на документы государственного стратегического планирования, указы президента, решения правительства и нормы федерального законодательства. Каждый пункт Народной программы будет обеспечен бюджетным рублем — это не ожидания, а конкретные шаги, рассчитанные до 2030 года. После утверждения на съезде ключевых направлений работа над документом будет завершена совместно с жителями нашего региона», — отметил депутат Государственной Думы Юрий Станкевич.
Особое внимание на пленарном заседании уделили социальной поддержке участников СВО, многодетных и студенческих семей, развитию сельских территорий и цифровизации.
«Одним из направлений работы партии является комплексное развитие общественных пространств. В Нижегородской области уже тринадцать лет работает проект инициативного бюджетирования “Вам решать”. Он помогает вовлечь жителей в обсуждение благоустройства, услышать их приоритеты и понять, что они хотят изменить в своих городах и сёлах. Но важно, чтобы люди не ограничивались задачами на ближайший год, а закладывали свои наказы и на пятилетку. Находясь в постоянном диалоге, мы формируем Народную программу, которая станет основой для работы депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы в новом созыве», — сказал первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения «Единой России» Евгений Костин.
Ключевым решением Съезда стало утверждение списка кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы в Государственную Думу. Нижегородская область вместе с Рязанской областью и республикой Марий Эл вошла в региональную группу № 20.
Группу возглавили:
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Павел Малков, губернатор Рязанской области; Андрей Макаров, депутат Государственной Думы.
Также в список кандидатов по региональной группе вошли:
Роман Любарский, депутат Государственной Думы; Павел Карасев, заместитель председателя правительства, министр внутренней и региональной политики Нижегородской области; Александр Борисов, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе; Илья Зотов, председатель «Объединения пассажиров»; Алексей Антонов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единой России»; Николай Стрелков, председатель Общественной палаты Рязани; Инна Лебедева, главный врач рязанской больницы; Михаил Швецов, ректор Марийского государственного университета.
Кандидатами по одномандатным избирательным округам утверждены:
Юрий Станкевич, депутат Государственной Думы — округ № 131 (Нижегородский); Евгений Костин, руководитель депутатского объединения «Единой России» городской Думы Нижнего Новгорода — округ № 132 (Приокский); Дмитрий Грачев, заместитель министра внутренней и региональной политики Нижегородской области — округ № 133 (Автозаводский); Юлия Гаревская, главный врач больницы № 29 Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области — округ № 134 (Канавинский); Артем Кавинов, депутат Государственной Думы — округ № 135 (Борский).
Ранее кандидатуры для включения в списки определили жители страны в ходе открытого всенародного предварительного голосования. В нем приняли участие более 10 миллионов человек.
«Для меня решение участвовать в выборах депутатов Государственной Думы — это значимый шаг. Я врач, и 36 лет в медицине, большой опыт организаторской работы привели меня к пониманию задач в медицине, требующих решения на государственном уровне. Статус депутата Государственной Думы для меня — это, прежде всего, возможность представлять и отстаивать интересы жителей Нижегородской области. Многое еще нужно сделать, медицина должна стать еще более качественной и доступной для жителей в каждом населенном пункте. Ведь здравоохранение — один из приоритетов Народной программы “Единой России”. Вместе с сильной и деятельной командой нашего губернатора Глеба Никитина, вместе с партией “Единая Россия” у нас все получится», — сказала Юлия Гаревская.
В августе состоится второй этап Съезда, где будет окончательно утверждена Народная программа на пять лет.
«Я хорошо помню, как формировалась Народная программа в прошлый раз, и как руководитель муниципалитета я видел ее исполнение на местах. Теперь, вместе с коллегами, мы ищем ответы на важные вопросы: какие проекты продолжат свое действие, какие получат новое развитие, какие акценты станут ключевыми в нашей работе на ближайшее время. На съезде определяется стратегия дальнейшего развития и уверен, что вместе, опираясь на поддержку людей, мы сможем двигаться дальше в курсе президента России», — отметил заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с местными отделениями партии, мэр города Арзамас Александр Щелоков.
Нижегородская делегация вернулась в регион с пониманием, что предстоит большая работа по реализации наказов жителей и достижению целей, поставленных на Съезде. Итоги участия в Съезде подвел председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
«Народная программа “Единой России” на следующую пятилетку вырастет количественно и качественно. За прошедшие годы люди увидели результат и поняли, что своими наказами могут влиять на политику, законодательство, строительство, все сферы жизни. Поэтому в новой редакции Народной программы мы увидим наращивание мер соцподдержки участников СВО, студенческих и неполных семей, проекты цифровизации, усиление защиты трудовых прав граждан, поддержку многодетности, помощь селу. Это и многое другое обсуждалось делегатами на первом этапе съезда “Единой России” в Москве. Также партия определилась со списком своих кандидатов на выборы в девятый созыв Госдумы. Именно им, в сотрудничестве с депутатским корпусом регионов, предстоит создавать правовую базу для решения новых задач», — сказал он.
Напомним, Народная программа формируется в преддверии сентябрьских выборов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и будет определять ключевые направления работы партии в новом созыве.