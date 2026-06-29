Нижегородская делегация приняла участие в XXIII Съезде «Единой России»

«Для меня решение участвовать в выборах депутатов Государственной Думы — это значимый шаг. Я врач, и 36 лет в медицине, большой опыт организаторской работы привели меня к пониманию задач в медицине, требующих решения на государственном уровне. Статус депутата Государственной Думы для меня — это, прежде всего, возможность представлять и отстаивать интересы жителей Нижегородской области. Многое еще нужно сделать, медицина должна стать еще более качественной и доступной для жителей в каждом населенном пункте. Ведь здравоохранение — один из приоритетов Народной программы “Единой России”. Вместе с сильной и деятельной командой нашего губернатора Глеба Никитина, вместе с партией “Единая Россия” у нас все получится», — сказала Юлия Гаревская.